Hamnet | Jacobi Jupe vence Astra Awards de Melhor Performance Jovem

O filme chega aos cinemas brasileiros em 15 de janeiro

Júlia Henn

O ator Jacobi Jupe, que interpreta o personagem-título em Hamnet, dirigido por Chloé Zhao, venceu o Astra Awards de Melhor Performance Jovem nesta sexta-feira (9).

O filme é dirigido por Chloé Zhao (Nomadland; Os Eternos) a partir de roteiro de Maggie O’Farrell. Além de Jessie Buckley e Paul Mescal como Agnes e William Shakespeare, o filme ainda traz Emily WatsonJoe AlwynJacobi JupeBodhi Rae BreathnachOlivia LynesFreya Hannan-Mills e Faith Delaney.

Nos Estados Unidos, Hamnet estreou em 27 de novembro, em sessões limitadas, até chegar ao circuito comercial em 12 de dezembro. No Brasil, o longa tem lançamento confirmado para 15 de janeiro de 2026.

