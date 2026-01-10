Hamnet | Jacobi Jupe vence Astra Awards de Melhor Performance Jovem

O filme chega aos cinemas brasileiros em 15 de janeiro
O ator Jacobi Jupe, que interpreta o personagem-título em Hamnet, dirigido por Chloé Zhao, venceu o Astra Awards de Melhor Performance Jovem nesta sexta-feira (9).
O filme é dirigido por Chloé Zhao (Nomadland; Os Eternos) a partir de roteiro de Maggie O’Farrell. Além de Jessie Buckley e Paul Mescal como Agnes e William Shakespeare, o filme ainda traz Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, Bodhi Rae Breathnach, Olivia Lynes, Freya Hannan-Mills e Faith Delaney.
Nos Estados Unidos, Hamnet estreou em 27 de novembro, em sessões limitadas, até chegar ao circuito comercial em 12 de dezembro. No Brasil, o longa tem lançamento confirmado para 15 de janeiro de 2026.