O Diabo Veste Prada 2: Meryl Streep e Anne Hathaway voltam? Tudo que sabemos sobre a sequência

Para a felicidade dos fãs, o segundo filme do lendário O Diabo Veste Prada estreará em 1º de maio de 2026. Apesar de não terem sido divulgadas muitas informações, o público anseia pela volta das icônicas Anne Hathaway e Meryl Streep nos desafios enfrentados pela Runaway Magazine.

Como será o longa?

Após longos anos de espera, a continuação do filme vem para trazer um tema super atual: a digitalização do mundo editorial, principalmente das revistas de moda. Com a queda de sua influência, Miranda precisa se reinventar para enfrentar antigos adversários e, consequentemente, voltar ao alto escalão da moda.

O surpreendente é que a narrativa escolhida é completamente diferente da sequência escrita por Lauren Weisberger em 2013, tendo em vista o quanto que o mundo mudou em mais de 10 anos.

O livro A Vingança Veste Prada: O Retorno do Diabo tem como enfoque principal a nova vida de Andrea Sachs como editora de uma revista glamorosa sobre casamentos. Ao ser escalada para cobrir o casamento de um dos solteiros mais cobiçados de Nova York, Andrea se depara com a volta de um verdadeiro diabo do passado para assombrá-la.

Teremos o antigo elenco completo?

Ainda sem a confirmação de ninguém do elenco, a sinopse divulgada pela Variety não chega a citar o nome de Andy Sachs, a personagem interpretada por Anne Hathaway. No entanto, Miranda e Emily Charlton (Emily Blunt) já possuem o seu lugar reservado na trama.

Com o passar dos anos, Anne sempre evitou dar esperança aos fãs sobre uma possível continuação. Em abril de 2024 ela chegou a declarar que a produção seria difícil, pois ‘’com tanta coisa sendo digital, seria muito diferente.’’

Provavelmente Anne tinha razão, por esse motivo resolveram adaptar o enredo para os dias atuais. De certo modo, a presença das três personagens é algo determinante para o sucesso do filme que explodiu nas bilheterias de 2006.

Apesar de rumores, informações oficiais sobre a produção e direção do filme ainda não foram divulgadas ao grande público.