Um filme extremamente divertido e essencial para os amantes de ação está chegando no streaming

Trata-se de Fight or Flight, o novo filme dos produtores de John Wick.

Reprodução Adoro Cinema – Giovanni Rodrigues

Lucas é um mercenário, embora já esteja aposentado há algum tempo e viva na Tailândia. No entanto, um dia ele recebe uma missão que o levará de volta ao trabalho em campo: capturar um assassino implacável durante um voo para os Estados Unidos. O que ele não esperava era que o alvo fosse tão cobiçado! Nesse avião, não apenas ele tem a missão de acabar com a vida dele, mas também mais de cem outros assassinos profissionais.

“Assassinos no Avião” poderia ser o nome alternativo de Fight or Flight, um filme de ação que quer levar o espectador a uma viagem frenética e selvagem através de ajustados — e abençoados, em tempos de filmes longos até a exaustão — 97 minutos. A direção é de James Madigan, em cujo currículo podemos encontrar episódios da série da Marvel’s Runaways e a série documental da Netflix Medal of Honor.

A estrela da vez é Josh Hartnett, que após o triunfo do seu recente trabalho com M. Night Shyamalan em Armadilha, quis continuar se divertindo.

O filme, em geral, foi bem recebido pela crítica especializada. Por exemplo, John Nugent para a Empire escreveu o seguinte: “um sólido e divertido filme de série B, no qual Josh Hartnett se torna um convincente herói de ação e James Madigan um diretor de gênero a ser observado (…)”, concedendo-lhe uma pontuação de 3/5 estrelas; por sua vez, Donald Clarke do Irish Times o define como “puro pulp, mas pulp bom e honesto que segue o ritmo da música de fundo o tempo todo”.

Ian Sandwell, crítico da Digital Spy, vai um passo além e o descreve como “selvagemente divertido e imperdível para os amantes da ação”; e para finalizar com as críticas, ficamos com o comentário de Nicholas Brooks para o CBR: “Pode não ser uma grande superprodução, mas certamente é igualmente divertido e frenético. Um dos melhores filmes de ação de 2025”.

Se você está procurando o que assistir neste fim de semana no streaming e gosta de cinema de ação direto na jugular, com toques de comédia, não perca Fight or Flight, que já está disponível no Prime Video.