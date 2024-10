O Theatro da Paz recebe grande público no V Show de Talentos Solidários, mais uma edição de sucesso na capital paraense

A terça-feira (22), foi marcada por uma noite inesquecível de emoção e talento no Theatro da Paz. O V Show de Talentos Solidário, com a casa lotada, reuniu grandes artistas paraenses em um espetáculo emocionante, com o objetivo de arrecadar fundos para a Missão Belém.

A noite foi marcada por apresentações de tirar o fôlego, que comoveram e encantaram o público presente. A diversidade de talentos, desde a música à dança, celebrou a rica cultura paraense e uniu a comunidade em prol de uma causa nobre.

A antropóloga Izabela Jatene, Dra. em Ciências Sociais pela PUC-RJ e professora da UFPA, emocionou o público, antes de entrar no palco, ela destacou a importância da solidariedade: ‘É um encontro de vozes em prol de quem mais precisa. A música tem esse poder de unir as pessoas e a oportunidade de participar deste show foi um reencontro com a minha paixão pelo canto e pelo palco’.

Antropóloga Izabela Jatene

A Missão Belém, uma instituição que acolhe moradores de rua, idosos em situação de vulnerabilidade social e dependentes químicos, foi a grande beneficiada da noite. A renda obtida com o evento será destinada às obras da comunidade, garantindo assim a continuidade dos serviços essenciais oferecidos àqueles que mais precisam.

O V Show de Talentos Solidário, promovido pelo Grupo Amigas Solidárias, mais uma vez demonstrou a força da união e a importância da solidariedade.