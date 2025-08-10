Obra da nova ponte entre Icoaraci e Outeiro alcança 84% de conclusão

A construção da nova ponte estaiada que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, segue avançando com marcos importantes nesta nova etapa da obra. O Governo do Pará realizou nesta semana o lançamento da segunda aduela metálica no trecho estaiado e iniciou a concretagem das lajes no lado de Icoaraci, ampliando significativamente o ritmo da construção, que já alcança 84% de conclusão.

No lado de Icoaraci, a frente de trabalho está focada na armação e concretagem das lajes. No trecho de Outeiro, está sendo executada a última viga, permitindo o início do lançamento das pré-lajes, etapa que antecede a armação das lajes do tabuleiro. Já no trecho estaiado, avança o içamento do segundo par de aduela metálica, elemento essencial para a montagem da superestrutura da ponte.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou a importância desse novo passo. “Com o lançamento da segunda aduela e a concretagem das lajes, especialmente no lado de Icoaraci, damos um passo decisivo rumo à conclusão dessa obra histórica. É um compromisso com a população, que aguarda com expectativa a entrega de uma ponte moderna, segura e eficiente”, afirmou.

INTEGRAÇÃO

A nova ponte será um marco para a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém, beneficiando diretamente mais de 100 mil pessoas. Além disso, está sendo construída com padrões modernos de engenharia, priorizando segurança, durabilidade e integração viária.

O corretor de imóveis Rafael Corrêa mora em Ananindeua, mas sempre que pode gosta de descansar nas praias do Outeiro. Ele acredita que a nova ponte vai facilitar o percurso até as praias. “Sempre que posso, quando tenho uma folga, gosto de ir para as praias do Outeiro, principalmente a Praia do Amor. Com certeza essa nova ponte vai ajudar o trajeto, vai encurtar, não vejo a hora dela ficar pronta”, ponderou o corretor.

A expectativa é de que, com o avanço atual, novas frentes de trabalho sejam iniciadas nas próximas semanas, mantendo o cronograma da obra em ritmo acelerado para entrega à população.

