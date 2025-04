Cidades – Igreja e Prefeitura firmam parceria que vai garantir apoio para o Círio 2025

O Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, acompanhado de uma comitiva, visitou o Palácio Antônio Lemos na tarde de ontem, quarta-feira, 09, para uma reunião com o prefeito de Belém, Igor Normando. O principal tema da conversa foi o Círio de Nazaré 2025, maior manifestação religiosa do mundo realizada no segundo domingo de outubro em Belém.

A reunião resultou na formalização de uma parceria entre a Prefeitura de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com o compromisso de apoio da administração municipal para a realização do Círio 2025, incluindo a segurança e a infraestrutura necessárias para garantir o sucesso da celebração. A DFN aproveitou para relatar constantes furtos registrados na Praça Santuário, reforçando a necessidade de um trabalho conjunto para garantir a segurança dos fiéis e visitantes durante a festividade.

Dom Alberto Taveira enfatizou a importância de estreitar os laços entre a Igreja e a administração municipal. “Estamos trazendo para o prefeito todas as nossas demandas de acompanhamento da preparação e realização do Círio. Experimentamos uma acolhida muito boa da parte do prefeito. Agora, vamos enviar por escrito as necessidades para garantir a realização da festa com todo o cuidado e segurança que ela merece”, afirmou o arcebispo.

O prefeito Igor Normando expressou seu total apoio à celebração: “É sempre um privilégio receber o arcebispo e sua comitiva, especialmente para tratar de algo tão importante quanto o Círio de Nazaré, que é uma grande expressão de fé e tradição para nosso povo. Estamos totalmente à disposição para colaborar e apoiar os projetos para que a festa aconteça com a grandiosidade que ela representa para Belém.”

A DFN se comprometeu a elaborar um documento com todas as demandas discutidas, incluindo questões de segurança na Praça Santuário e outros aspectos da infraestrutura necessária. A Prefeitura, por sua vez, se comprometeu a providenciar as soluções necessárias assim que receber o documento formal com as solicitações.

Participaram também da reunião o coordenador da DFN, Antônio Sousa, o diretor secretário da entidade, Sérgio Reis, o diretor de marketing, Flávio Américo, o diretor de patrimônio, Antônio Salame, o assessor jurídico, João Aquino Neto, e a procuradora geral do município, Ana Carolina Gluck Paul.

Fonte e imagem: Agência Belém