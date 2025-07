Operação Verão 2025 reforça segurança em Mosqueiro com foco em importunação sexual e uso de cerol

A “Operação Verão 2025” segue a todo vapor em Mosqueiro, distrito de Belém, com ações voltadas à segurança e bem-estar dos veranistas. Entre as principais frentes de atuação estão o combate à importunação sexual, a proibição do uso de linhas cortantes como cerol e a prevenção de desaparecimento de crianças.

Durante o fim de semana, equipes da Polícia Civil e da Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS) estiveram na praia do Chapéu Virado orientando banhistas e distribuindo pulseiras de identificação para crianças uma medida simples, mas eficaz, para evitar que elas se percam.

“Estamos focados em ações preventivas, como a fiscalização contra linhas cortantes e o combate à importunação sexual. Além disso, a identificação de crianças com pulseiras tem garantido mais tranquilidade para as famílias”, destacou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

A artesã Marilene Souza, que passeava com o pequeno Pedro Henrique, elogiou a iniciativa: “Excelente essa ação. Dá mais segurança para nós, pais, e para as crianças também.”

Campanha “Não é Não!” e fiscalização de linhas perigosas

A Polícia Civil também reforçou a campanha “Não é Não!”, com distribuição de panfletos e orientação sobre a importância de combater a violência contra a mulher e o respeito aos direitos das mulheres nos espaços públicos.

Outra preocupação das autoridades é o uso de linhas cortantes com cerol ou linha chilena, proibidas por lei estadual desde 2022. Além de causarem ferimentos graves, essas linhas representam risco à vida e até ao fornecimento de energia elétrica, quando em contato com redes de distribuição. Materiais irregulares estão sendo recolhidos pelas forças de segurança.

Ações em todo o estado

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Pará, a Operação Verão 2025 mobiliza mais de 9.200 agentes em 50 localidades do estado, com ações integradas e preventivas para garantir um verão mais seguro para todos.

Imagem: Agência Pará