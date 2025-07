Corrida Cross Urbano reúne 1.500 atletas no Mangueirão com apoio do Governo do Pará

A noite do último sábado (12) foi de muita energia no Estádio Mangueirão, em Belém, com a realização da segunda etapa do circuito Cross Urbano CAIXA 2025. A competição, que une esporte e emoção em um ambiente fora do comum, reuniu 1.500 atletas profissionais e amadores para um percurso de 6km dentro das dependências da arena estadual.

Com patrocínio da CAIXA e apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a etapa marcou a estreia da prova em solo paraense e também foi a primeira corrida noturna do calendário nacional deste ano.

“Estamos felizes por esse momento lindo aqui no novo Mangueirão. O Pará tem se consolidado como palco de grandes eventos nacionais e internacionais, e isso valoriza o esporte local”, destacou o secretário da Seel, Cássio Andrade.

Corrida nos corredores do estádio

O percurso da prova levou os corredores por toda a estrutura do estádio: túneis, rampas, anéis internos, estacionamento e até o gramado, proporcionando uma experiência única para os atletas.

Prova inclusiva e elogiada

A corrida também teve participação inclusiva. A professora Gloria Henriques, do Projeto Avante, comemorou a presença de crianças paralímpicas na disputa. “Muito obrigada por acreditarem em nós. Foi uma experiência incrível.”

O organizador do circuito, Freddy Carvalho, também celebrou o sucesso da etapa em Belém. “Sempre sonhamos em trazer o Cross Urbano para o Mangueirão. Foi uma experiência inesquecível para todos. Agradeço ao Governo do Estado por todo o apoio.”

Vencedores da etapa Belém (Geral):

🏃‍♂️ Masculino

1º Daciano Atinho – 20min07s

2º Harrison de Souza – 20min48s

3º João Chaves – 21min19s

🏃‍♀️ Feminino

1º Rosangela Muniz – 21min53s

2º Estefany Ribeiro – 24min06s

3º Maria Eduarda Oliveira – 24min38s

🏅 Paralímpicos

1º Márcio Silva – 28min06s

2º Odinaldo Baena – 33min04s

3º Davi Moraes – 35min17s

Calendário do Cross Urbano CAIXA 2025:

25/05 – Guará (DF) – diurna ✅

12/07 – Belém (PA) – noturna ✅

19/07 – Teresina (PI) – noturna

10/08 – Campinas (SP) – diurna

06/09 – Fortaleza (CE) – noturna

04/10 – Maceió (AL) – noturna

01/11 – Rio de Janeiro (RJ) – noturna

Imagem: Agência Pará