Oportunidade na Uepa: vagas para alunos especiais em Pós-Graduação na área ambiental

A Universidade do Estado do Pará (Uepa), através do seu Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), está com uma excelente oportunidade para quem busca aprofundar conhecimentos em temas ambientais. A chamada 2025 para Alunos Especiais está aberta e oferece 160 vagas para pessoas com nível superior em qualquer área do conhecimento.

Se você se interessou, as inscrições são presenciais e podem ser feitas até o dia 30 de junho. Basta comparecer à secretaria do PPGCA, que fica no prédio do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, na travessa Enéas Pinheiro, 2626, Marco, em Belém. O atendimento é das 14h às 17h.

Os candidatos podem se inscrever em até duas disciplinas. Todas são presenciais, com carga horária de 45 horas (equivalente a 3 créditos). Para mais detalhes sobre a seleção, consulte o documento oficial. Você também pode entrar em contato pelos telefones (91) 3284-9884, (91) 3131-1914 ou pelo e-mail: ppgca@uepa.br.

Entenda o Programa de Aluno Especial

O principal objetivo dessa iniciativa é permitir que graduados cursem disciplinas isoladas do PPGCA. Ao concluir com sucesso, o aluno especial recebe um certificado de aprovação. É importante saber que o status de aluno especial não garante ingresso automático nos cursos de mestrado ou doutorado regulares. No entanto, se futuramente você for aprovado em um processo seletivo para aluno regular, as disciplinas cursadas e aprovadas como aluno especial podem ser aproveitadas na sua grade curricular, desde que tenham sido concluídas em até dois anos antes da matrícula no programa regular.

O PPGCA, aprovado pela Capes desde 2010, tem como missão formar profissionais qualificados para atuar no ensino, pesquisa e desenvolvimento da área ambiental, com foco na realidade amazônica e na busca por soluções para os desafios da relação entre o ser humano e o ambiente.

VIII Escola de Verão e III Semana de Meio Ambiente e Sustentabilidade: Inscrições Abertas.



Aproveitando o calendário acadêmico, o PPGCA também está com inscrições abertas para a VIII Escola de Verão e a III Semana de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O evento acontecerá de 01 a 03 de julho de 2025, no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da UEPA, e terá formatos presencial e remoto.

Nesta edição, serão oferecidas palestras, painéis e 31 minicursos multidisciplinares sobre temas de grande relevância. O evento é aberto a qualquer pessoa interessada em temas ambientais, incluindo pesquisadores, professores, estudantes de todos os níveis e a comunidade em geral.

As inscrições para a Escola de Verão e a Semana de Meio Ambiente já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 03 de julho através do link disponível no edital. Não perca essa chance de se capacitar e expandir seus conhecimentos!

Foto: Divulgação Ascom Uepa