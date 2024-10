Organizadores e trabalhadores do Círio 2024 homenageiam Nossa Senhora na Procissão da Festa

Neste sábado, 26, a partir das 17h, ocorrerá a Procissão da Festa, a terceira mais antiga romaria do Círio de Nazaré e a penúltima procissão da quadra nazarena. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é que cerca de três mil fiéis participem desta caminhada, que tradicionalmente possui um trajeto diferente a cada ano, assim como a Romaria da Juventude. “Esta romaria também é dedicada a todas as instituições, órgãos de segurança, de saúde, voluntários e trabalhadores que, de alguma forma, contribuíram para a realização do Círio deste ano, e que no dia da grande procissão, muitas vezes não conseguem fazer a sua homenagem à Nossa Senhora por conta do trabalho executado”, conta Antônio Sousa, diretor de procissões.

Este ano, a romaria sairá da Comunidade Sagrada Família, localizada na Rua Domingos Marreiro, 938, passando pela travessa 9 de Janeiro, , travessa Antônio Barreto, avenida Generalíssimo Deodoro, avenida Nazaré até a Praça Santuário, com previsão de 2h de duração, percorrendo 2,3 km.

Realizada há mais de 110 anos, a procissão costumava sair de dentro da Basílica, pois não existia a Praça Santuário. A Imagem Peregrina é conduzida no carro Berlinda, com decoração de Vando Nascimento. A missa antes da procissão será celebrada por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

HISTÓRIA

Não se sabe precisamente quando a primeira Procissão da Festa foi realizada, mas em 1881 já se tem registros históricos, 24 anos antes dos Barnabitas assumirem a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, em 1905. Era realizada à tarde, até que uma chuvarada em 1953 fez com que passasse a ser realizada pela manhã, o que aconteceu em 1954. Em 2000, no dia 22 de outubro, a procissão coincidiu com o Jubileu de Ordenação de Dom Vicente Zico, Arcebispo Metropolitano de Belém na época. Por esse motivo, a Procissão saiu da Praça Santuário para a Catedral, onde foi celebrada uma missa solene no tablado armado em frente à Igreja. Em 2001, a romaria passou por todas as comunidades que fazem parte da Paróquia de Nazaré, em um percurso total de 4,3 km.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Texto: Rosana Pinto – Ascom DFN Imagem: Manoel Campos