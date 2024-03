Virginia Fonseca surpreende Lucas Guedez ao presentear com elefante de chocolate

Páscoa chegando, época de presentear os amigos com ovos de chocolate! Virginia Fonseca surpreendeu o colega de programa, Lucas Guedez, com um elefante de chocolate, nesta terça-feira (26/3).

A influenciadora chegou no camarim de Lucas, no SBT, carregando o presente. Ao ver o que ela segurava, ele exclamou: “Um elefantão…Eu achei que ela fosse me zoar, porque ela falou assim ‘eu vou levar um ovo pra você’…ah que bonitinho. Não é pra comer né. Fico com dó. Ah que lindo”, disse Lucas surpreso. Em seguida, Virginia afirmou que o chocolate é para comer sim.

Como retribuição, Lucas, brincalhão, falou para a amiga: Eu trouxe pra você o carinho, o meu amor, todo amor pra você”. Em uma foto publicada na sua rede social, o contratado do SBT escreveu na legenda: “A Coelhinha passou hoje mais cedo aqui na firma com um chocolatão hahaha te amoooo vivibora. Minha cara esse chocolate véi kkkkkkkkk.”

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução Instagram