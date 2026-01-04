Palmeiras anuncia contratação do volante Marlon Freitas

“Espero ajudar o clube a voltar às conquistas”, disse o ex-jogador do Botafogo

O Palmeiras anunciou, na manhã deste domingo (4), a contratação do volante Marlon Freitas, que estava no Botafogo. O meio-campista, que entraria no último ano de vínculo com o Glorioso, assinou contrato válido por três temporadas com o Verdão.

A transferência custará aproximadamente US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões) aos cofres do Palmeiras, sendo que o Botafogo ficará todo o montante — Marlon Freitas abriu mão de 10% a que teria direito para facilitar a operação.

O Palmeiras tratava o meio-campo como um dos setores fundamentais a serem reforçados. Marlon Freitas foi a primeira contratação para a temporada, sendo que outros volantes são analisados pela diretoria.

“Espero ajudar o clube a voltar às conquistas. Em todos os anos, o Palmeiras briga para vencer e fiz a escolha certa. Também tenho essa fome, essa sede de vencer e sei que serão anos vitoriosos aqui vestindo essa camisa muito pesada. Isso me deixa muito feliz porque valeu a pena todo o sacrifício no passado, abdiquei de muitas coisas e hoje estou aqui vestindo a camisa do Palmeiras”, afirmou Marlon.

Marlon Freitas deixa Botafogo como ídolo

Formado nas divisões de base do Fluminense, Marlon Freitas foi contratado pelo Botafogo após destacar-se pelo Atlético-GO. Desde 2023, o volante tornou-se um dos líderes dentro e fora de campo do Glorioso e deixa o Nilton Santos como o jogador mais longevo do elenco.

Em três temporadas, foram 178 partidas, com cinco gols e 18 assistências. O meio-campista ficou marcado pela perda do título do Brasileirão em 2023. O lance mais lembrado foi a “piscadinha” na fatídica derrota de virada para o Palmeiras, por 4 a 3, no Nilton Santos.

Marlon Freitas iniciou 2024 como um dos alvos da torcida e esteve perto de ser negociado com o Vasco, mas John Textor vetou. Depois, Artur Jorge foi decisivo na recuperação do jogador, que deu a volta por cima como capitão dos títulos da Libertadores e do Brasileirão naquela temporada.

As conquistas o levaram ao status de ídolo. A torcida do Botafogo, inclusive, colocou Marlon Freitas em bandeira ao lado de nomes como Garrincha, Nilton Santos e Didi, lendas do clube.

Werner Flister/Palmeiras/by Canon