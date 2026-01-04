segunda-feira, janeiro 5, 2026
Manchester United empata com o Leeds e sobe na tabela da Premier League

Aaronson e Cunha marcam no segundo tempo em jogo de equilíbrio

Da CNN Brasil

Leeds United e Manchester United empataram em 1 a 1 neste domingo (4) no Elland Road, em duelo válido pela 20ª rodada da Premier League.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com chances claras para ambas as equipes.

Aos 35 minutos da primeira etapa, Dominic Calvert-Lewin quase abriu o placar para o Leeds ao acertar a trave após cabeceio.

O Leeds United conseguiu abrir o placar aos 17 minutos do segundo tempo com Brenden Aaronson, que finalizou cruzado no canto esquerdo após jogada individual.

A alegria dos donos da casa durou pouco, já que apenas três minutos depois Matheus Cunha empatou para o Manchester United após assistência de Joshua Zirkzee.

O Manchester United teve mais finalizações no total (13 contra 9 do Leeds), mas o equilíbrio foi a tônica do confronto.

Aos 36 minutos do segundo tempo, Matheus Cunha ainda acertou a trave em chute cruzado, quase virando o jogo para os visitantes.

Com o resultado, o Manchester United chegou aos 31 pontos e ocupa a quinta posição na Premier League, enquanto o Leeds United soma 22 pontos e está em 16º lugar, próximo à zona de rebaixamento.

