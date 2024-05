APAIXONADA, MARAISA POSTA NOVA DECLARAÇÃO PARA O NOIVO

Maraisa, da dupla com Maiara, se apresentou neste sábado (11/5), no Cajamar Rodeo Fest 2024, no município de Cajamar, em São Paulo. Antes do show, a cantora que atualmente vive um romance com Fernando, aproveitou o momento para se declarar para o noivo.

“Quando ele tá no show é diferente, eu amo quando ele me acompanha, é o amor da minha vida, te amo muito, Fernando Moco”, escreveu Maraisa em uma publicação nas redes sociais.

Recentemente, Maraisa confirmou ao titular deste portal de notícias sobre os planos de ser mãe. “Estou no caminho […] Na verdade eu tinha acabado de tirar os óvulos […] Eu estou na primeira semana ainda, aí vai para o teste genético, faz biopsia…”, explicou ela sobre as fases que já passou no procedimento.

