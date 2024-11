Pará adere a programa nacional de atendimento psicológico ‘Escuta Susp’

Para fortalecer, cada vez mais, o eixo de atenção à saúde mental e valorização do profissional de segurança pública do Pará, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), firmou uma parceria junto a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) através do Acordo de Adesão ao Projeto de Intervenção Psicológica On-line para profissionais da área, o ‘Escuta Susp’, nesta terça-feira (5), em ato realizado no plenário do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Segup, em Belém.

A assinatura foi efetivada durante reunião com o Secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, que destacou sobre os eixos de ações, compromissos e investimentos que são fundamentais quando se trata de segurança pública, entretanto, o principal compromisso da gestão é o investimento no profissional de segurança, em sua capacitação e também na saúde física e mental.

“Falar de saúde mental é falar de coragem e força, então o ‘Escuta Susp’ vem quebrar qualquer paradigma que diga o contrário. Ele surge após um diagnóstico de muitos afastamentos por problemas de saúde mental nas nossas forças de segurança. Então, é um olhar para o profissional de segurança pública, que no dia a dia tem que lidar com a violência e com tantas adversidades”, afirmou Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional da Segurança Pública.

O secretário explicou que o projeto é aliado das Universidades Federais que permitem ao profissional da segurança pública se consultar por via digital, “seja na sua residência, em qualquer horário do dia e com muita facilidade, sem ter aquela exposição do afastamento, sem ter que noticiar para todos. Dessa forma, a intimidade do profissional é mantida, o cuidado é realizado e isso tem produzido resultados muito importantes para os profissionais de segurança”, afirmou.

Luiz Sarrubo reiterou ainda, “na visão do Ministério da Justiça, do governo federal, o atendimento melhora também a qualidade do serviço prestado por esse policial, permite que o efetivo permaneça na ativa, portanto, são mais policiais militares, policiais penais, bombeiros, são mais profissionais garantindo o melhor serviço a todos. Portanto, isso resulta lá na conta final, para além do olhar para o ser humano, para o profissional, resulta também em mais segurança pública para a população. Por isso, parabenizo, mais uma vez, o Governo do Pará, a Segup e todos os envolvidos no trabalho que vêm sendo desenvolvido, pelos números positivos e expressivos que vem apresentando, pelos projetos desenvolvidos e quando o Pará adere ao programa ele sinaliza, mais uma vez, que está no caminho correto e que ao aderir a mais um projeto para somar no cuidado aos agentes que já vem sendo realizado, vai apresentar ainda mais dados positivos”, disse.

O Pará é o décimo Estado do país a aderir à iniciativa do Governo Federal, direcionada a valorização e cuidado com a saúde mental dos agentes de segurança. Outros nove estado já estão com o atendimento em funcionamento, como em Alagoas (AL), no Distrito Federal (DF), em Minas Gerais (MG), em Pernambuco (PE), no Rio Grande do Norte (RN), no Maranhão (MA), em Sergipe (SE), Salvador (BA) e João Pessoa (PB). Agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros Militar, além de peritos criminais contam com o atendimento de 42 terapeutas.

As forças de segurança do Pará possuem setores especializados em atendimento de saúde mental aos profissionais de segurança, englobando atendimento com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros atendimentos profissionais de saúde. O Escuta Susp vem para somar e garantir, mais um serviço importante aos nossos agentes, destacou o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa, Ualame Machado.

“Nós sabemos que os órgãos de segurança pública do Pará possuem o seu quadro de saúde, com atendimentos voltados à saúde física e mental dos servidores. Pela Segup, nós também já disponibilizamos há alguns anos um atendimento terceirizado na área de assistência social e psicologia, que fazem esse filtro para que cheguem aos especialistas dos órgãos adiante. O que o Escuta Susp nos traz hoje é uma possibilidade de ampliação, de poder chegar por todos os cantos do Pará. O estado do Pará é gigantesco, é o estado que precisa estar presente em qualquer lugar, então o Escuta Susp favorece isso, já que ele é um atendimento virtual e possibilita que qualquer cidadão da segurança pública de qualquer lugar do estado possa acionar. A gente sabe que o atendimento presencial requer uma estrutura, requer um profissional da área que nem sempre nós temos em todos os pontos do estado. Então, o programa nos traz isso, o que possibilita que o policial em qualquer lugar desse estado possa acionar e ter um atendimento médico especializado com orientação psicológica”, afirmou o titular da Segup.

O evento também contou com a participação da diretora do Sistema Único de Segurança Pública, Isabel Figueiredo, do diretor de Políticas Penitenciárias da Senappen, Dr Sandro Barradas, da coordenadora regional do projeto Escuta Susp, Katie Almondes, da equipe técnica do Escuta Susp, além dos comandos das forças de segurança estaduais, secretários adjuntos de segurança pública do Pará e diretores da Segup.

Escuta Susp

Criado em maio de 2024, o projeto é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), desenvolvido por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) voltado diretamente ao atendimento psicológico especializado dos agentes de segurança pública, online, gratuito e totalmente sigiloso

O projeto tem como principal objetivo a prestação de assistência especializada em saúde mental, com um protocolo individualizado para os profissionais de segurança pública das polícias civis, militares, corpos de bombeiros, institutos oficiais de perícias criminais e polícias penais, a partir das diretrizes estabelecidas no âmbito do Programa Nacional de Qualidade de Vida para o Profissional de Segurança Pública – Pró-Vida.

O acompanhamento do Escuta Susp dispõe de três abordagens: acolhimento, para suprir questões pontuais em poucas sessões; psicoterapia para o acompanhamento em 20 sessões; e intervenção em comportamentos que possam, eventualmente, levar ao suicídio.

Como ter acesso ao atendimento

Para que os profissionais de segurança pública possam ter acesso às consultas, basta acessar o site do gov.br/escutasusp, preencher o cadastro e anexar uma cópia da carteira funcional para comprovar o vínculo institucional. O agendamento é feito por e-mail, e as sessões são on-line e semanais.

Fonte: Agência Pará Foto: Pedro Guerreiro