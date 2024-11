Estação Cidadania de São Brás completa um mês com cerca de 700 atendimentos

Nesta terça-feira (5), faz um mês que a Estação Cidadania de São Brás foi entregue à população, nesse período já foram realizados cerca de 700 atendimentos. A unidade funciona no Memorial Magalhães Barata, o “Chapéu do Barata”, que foi requalificado e entregue à população no dia 5 de outubro passado. Com a integração de serviços, o local permite que a população possa resolver diferentes questões em uma única visita, de maneira rápida e confortável.

“A Estação Cidadania, localizada no Chapéu do Barata, completa um mês hoje, com um crescimento constante no número de atendimentos, sendo o Detran o parceiro mais procurado. A expectativa é de que, nos próximos meses, alcancemos cerca de 8 mil atendimentos mensais. Por estar situada em São Brás, onde há muitas linhas de transporte público, a localização facilita o acesso dos usuários, que podem vir, utilizar os serviços e retornar rapidamente para suas residências. Contamos também com um caixa do Banpará, o que agrega valor à prestação de serviços, permitindo o pagamento de boletos da Polícia Civil e do Detran”, conta Kleber Lara, coordenador geral das Estações Cidadania.

As unidades da Estação Cidadania buscam reunir diversos serviços em um único local a fim de agilizar o acesso a serviços públicos. Na unidade de São Brás o usuário pode realizar a emissão da carteira de identidade, serviço este que é oferecido pela Polícia Civil; Detran, como primeiro emplacamento, mudança de categoria, transferência de propriedade, emissão de documento CRV/ CRLV/ Digital e parcelamento das Taxas do órgão; também conta com a presença da Seaster, com seguro desemprego, cadastro de emprego e encaminhamento para o Mercado de Trabalho; o Iasep, com inclusão de segurados titulares e dependentes, informações sobre o Plano e Rede Credenciada e Liberação de Procedimentos em Saúde; a Defensoria Pública com acolhimento de assistidos para identificação do problema e encaminhamento para a respectiva área de atuação do Defensor Público, consulta de processo, orientação jurídica e orientação quanto a lista de cada ação específica.

O local ainda conta com terminais de autoatendimento do Detran, Banpará e Cartório de Protestos, com consulta gratuita de pessoa física e pessoa jurídica para identificar se há negativação.

“Transformar o antigo monumento do Chapéu do Barata nessa Estação Cidadania foi uma ótima ideia. A revitalização ficou excelente, e o local realmente precisava dessa atenção. Além disso, é muito bem localizado, praticamente todas as linhas de ônibus passam por aqui. O atendimento é excelente e os usuários são muito bem informados”, afirma Breno Oliveira, administrador.

Os serviços mais procurados neste mês foram os do Detran, com 478 atendimentos; Polícia civil com 72 atendimentos e Defensoria pública com 41 atendimentos

O local possui dois andares e inclui sala de atendimento, recepção, banheiros e espaços administrativos. Foram realizadas obras não somente no Memorial Magalhães Barata, mas também na Praça da Leitura. A revitalização desse espaço faz parte das obras preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro de 2025 na capital paraense.

A iniciativa do governo do Estado buscou tanto a importância da preservação do patrimônio histórico, quanto a necessidade de prestar serviços essenciais para o público, reforçando o compromisso com a população.

“Vim realizar a validação dos meus documentos para retirar uma nova carteira de motorista na categoria B. Quanto ao atendimento, não tenho do que reclamar, cheguei aqui e fui atendida rapidamente, não demorou nem cinco minutos. O espaço é arejado, confortável e bonito, e os funcionários são gentis e educados. Recomendo uma visita para conhecer a Estação e se informar sobre os outros serviços disponíveis”, disse a autônoma Kátia Braga.

As Estações Cidadania, coordenadas pela Secretaria Estadual de Planejamento e Administração (Seplad), tem como objetivo oferecer serviços essenciais ao público, como emissão de documentos, assistência jurídica, análise de processos, dentre outros. Ao todo são seis unidades na Região Metropolitana de Belém (RMB) e cinco no interior.

SERVIÇO

A Estação Cidadania São Brás funciona no Memorial Magalhães Barata, mais conhecido como o “Chapéu do Barata”, na avenida Governador José Malcher, s/n, no bairro de São Brás, em Belém. O horário é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação