Pará recebe reconhecimento histórico de área livre de febre aftosa sem vacinação

O Governo do Pará, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará), está presente no Fórum de Saúde Animal da 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), em Paris, na França. Nesta Assembleia Geral, o Brasil receberá o certificado de reconhecimento internacional como zona livre de aftosa sem vacinação. O Pará é um dos Estados que irá receber esse certificado, o novo status sanitário permite abertura de mercados exigentes para a carne, como o Japão e os Estados Unidos.

Com o segundo maior rebanho nacional, com mais de 26 milhões de cabeças de gado, o Pará deixou de vacinar seus animais contra a febre aftosa há um ano e substituiu a vacina por uma vigilância com critérios de risco e em parceria com o produtor rural no dia a dia, garantindo a sanidade do rebanho.

Desde domingo, 25 de maio, a comitiva paraense participa de fóruns que reúnem membros da OMSA, representantes de organizações internacionais e regionais, países e territórios observadores. A comitiva paraense é representada por servidores estaduais da Adepará, o diretor-geral, Jamir Macedo; a diretora de inspeção e defesa animal, Graziela Soares; acompanhados de representantes do setor produtivo, Thiago Araújo e Valter Cardoso.

“É um momento especial para o Estado do Pará. Estamos participando da assembleia ordinária com toda a comitiva representando o Governo do Pará, representando todo o time de servidores da Agência de Defesa e o setor produtivo que cumpriu com as suas obrigações atendendo aos critérios exigidos pela OMSA”, comentou o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo.

O Fórum de Saúde Animal, dedicado às vacinas e vacinação, representa uma oportunidade única para os participantes. Eles participam de discussões aprofundadas sobre avanços recentes e os desafios atuais relacionados ao desenvolvimento de vacinas, obstáculos regulatórios, restrições logísticas e aspectos comerciais.

A Comissão Científica da OMSA aprovou, em fevereiro deste ano, o pedido do Brasil para o reconhecimento internacional das zonas livres sem vacinação. Mesmo com o avanço, a vigilância permanece essencial. Países europeus como Alemanha, Hungria e Eslováquia registraram surtos de febre aftosa, neste ano de 2025, o que reforça a importância da manutenção rigorosa das ações de controle sanitário.

O evento internacional é dedicado à adoção de novas resoluções administrativas e técnicas, refletindo o compromisso contínuo de melhorar a saúde e o bem-estar animal em todo o mundo. “O Fórum de Saúde Animal tem sido uma oportunidade incrível de trocar experiências, alinhar estratégias e reforçar o papel do serviço veterinário oficial. São discussões profundas sobre vacinas e vacinações, estratégias preventivas e ações em casos de emergência, e também sobre os desafios que ainda enfrentamos”, comentou a diretora de Defesa e Inspeção Animal da Adepará, Graziela Oliveira.

Ela acrescentou que as atividades permitem que as delegações interajam com especialistas em uma série de iniciativas específicas relevantes para a Organização Mundial de Saúde Animal e suas missões.

O diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo, ressalta a importância desse momento para a nova pecuária do Pará. “Nós estamos nos tornando uma zona livre de febre aftosa sem vacinação e isso é um grande marco para o Estado. Coloca o Estado do Pará como uma área livre e isenta de doenças e possibilita a abertura de mercados mais exigentes e, consequentemente, desenvolvimento da nossa produção, com geração de empregos e renda para a produção paraense”.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias