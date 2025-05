Deputado Coronel Niel sofre queimaduras em princípio de incêndio na Alepa

Um princípio de incêndio registrado na manhã desta terça-feira (27) causou um susto na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Segundo nota oficial, as chamas começaram durante o manuseio de um réchaud no restaurante Beto Salomão, que funciona dentro da sede do órgão. O fogo foi rapidamente controlado, mas o deputado estadual Coronel Niel sofreu queimaduras de 2º grau.

O parlamentar recebeu atendimento médico ainda no local, foi estabilizado e, de acordo com sua assessoria, passa bem e segue em recuperação.

Apesar do incidente, não houve outros feridos e o prédio manteve seu funcionamento normal, inclusive com a realização das reuniões das comissões.

Imagem: Reprodução