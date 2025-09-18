quinta-feira, setembro 18, 2025
Paraense eterniza autógrafo de Mariah Carey em tatuagem de fã

Belém viveu um momento emocionante nos bastidores do Amazônia Live: uma fã paraense conseguiu que Mariah Carey autografasse seu braço e, para tornar a lembrança ainda mais marcante, resolveu tatuar o autógrafo. O gesto não é só uma homenagem, é um registro de um sonho realizado.

O encontro aconteceu logo após a apresentação da cantora, quando fãs se aproximaram para deixar mensagens e buscar uma assinatura. Mesmo em meio ao tumulto típico de shows, Mariah Carey atendeu ao pedido. A fã, visivelmente emocionada, imortalizou o momento com tinta na pele uma tatuagem que vai além de um desenho: é memória.

Fotos do autógrafo e do processo de tatuagem viralizaram nas redes sociais. O post mostra não apenas a assinatura, mas também a atmosfera de alegria e emoção que tomou conta da cena, com aplausos e admiração de quem acompanhou de perto.

Esse tipo de ação reflete algo que vai além da música: é sobre conexão, esperança e a importância de pequenos momentos que ficam para sempre. Para muitos fãs, Mariah Carey não é apenas uma artista internacional  é motivo de inspiração, de lembrança pessoal e de registro de um momento único.

Imagem: Reprodução redes sociais

