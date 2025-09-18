Teatros da Amazônia (Manaus e Belém) avançam na candidatura a Patrimônio Mundial da Unesco

Entre os dias 7 e 14 de setembro, especialistas do Icomos órgão consultivo da UNESCO estiveram em Manaus (AM) e Belém (PA) para avaliar de perto a candidatura dos Teatros da Amazônia ao título de Patrimônio Mundial Cultural. A visita foi organizada pelo Iphan, com apoio dos governos estaduais e municipais.

O foco dos técnicos incluiu inspeções arquitetônicas nos edifícios do Teatro Amazonas e do Theatro da Paz, análise de acervos, visitas a espetáculos, além de conversas com profissionais da cultura, preservação, educação e turismo. Também foram observadas as áreas que circundam os teatros as chamadas zonas núcleo e de amortecimento, como o Largo de São Sebastião em Manaus e o conjunto formado pela Praça da República, Parque João Coelho e Praça da Sereia em Belém. Esses espaços externos são decisivos para avaliar integridade e impacto urbano do bem.

A candidatura, formalizada em dossiê entregue em 31 de janeiro de 2025, depende de critérios como valor histórico, autenticidade, boa conservação e relevância cultural para ser aceita pela UNESCO. Os teatros inaugurados em 1878 (Theatro da Paz) e 1896 (Teatro Amazonas) são marcos da história amazônica, símbolos do ciclo da borracha, de transformações urbanísticas e da influência europeia na região, ao mesmo tempo em que abrigam expressões culturais locais até hoje.

O relatório do Icomos será apresentado no início de março de 2026, quando o organismo emitirá recomendação oficial. Caso a candidatura seja aprovada, os Teatros da Amazônia estarão entre os bens culturais mais importantes do mundo reconhecidos pela Unesco, com todos os benefícios que esse status traz visibilidade, preservação reforçada e incentivo ao turismo cultural.

Imagem: Agência Pará