Paraense Feminino de Basquete Adulto de 2025 conta com quatro participantes

O Campeonato Paraense de Basquete Feminino Adulto com quatro participantes seguindo no curso normal com os jogos acontecendo em rodadas duplas sob a supervisão da diretora da Federação Paraense de Basquete – FPB, Manoela Soares [Manu].

Primeira rodada

Master Pará 39 x 35 Clube do Remo- destaque Andressa Fortunato [Master Pará]- 13 pontos; Gabriela Valente [Clube do Remo], 12 pontos.

Assembleia Paraense 77 x 31 JP8 – destaque: Lia Câmara [AP] 12 pontos; Samiliane Santos [JP8] 10 pts.

Segunda rodada

Master Pará 52 x 35 JP8

Assembleia Paraense 41 x 37 Clube do Remo- destaque: Glenda Sozinho [ AP] 11 pts.

Terceira Rodada

Dia 23/6

19h30 – Clube do Remo x JP8

21h- Assembleia Paraense x Master Pará

Os dois primeiros colocados decidem no playoff de três jogos o título do primeiro turno.

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação