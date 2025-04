Parárraiá 2025 é confirmado e line-up será divulgado em breve

Após reunir mais de 400 mil pessoas em sua edição de estreia, o Parárraiá, considerado a maior festa junina do estado — está oficialmente confirmado para 2025. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (24), por meio de uma publicação nas redes sociais do governador Helder Barbalho, que apareceu ao lado da família já em clima de São João.

O evento, que aconteceu no estacionamento do estádio Mangueirão, em Belém, promete repetir e até superar o sucesso do ano anterior, trazendo uma programação repleta de grandes nomes da música nacional e regional. As datas oficiais e o line-up completo serão divulgados na próxima segunda-feira, dia 5.

Enquanto isso, o público já se mobiliza nas redes sociais para sugerir as atrações que querem ver no palco em 2025. Entre os nomes mais pedidos estão Wesley Safadão, Luan Santana e Solange Almeida. Outros artistas que brilharam na edição de 2024 também são lembrados com entusiasmo, como Natanzinho, que dividiu palco com ícones como Pinduca, Joelma, Xand Avião e as tradicionais aparelhagens paraenses, como o Carabao, que animaram a multidão.

A expectativa é alta, e o clima de festa junina já começa a tomar conta do Pará. O Parárraiá 2025 promete ser mais uma celebração histórica da cultura, da música e da alegria do povo paraense.