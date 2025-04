Resgate no Marajó: Filhote de Peixe-Boi Ameaçado de Extinção é Salvo com Apoio da Comunidade e Instituições Ambientais

Um filhote de peixe-boi-da-Amazônia (Trichechus inunguis), espécie ameaçada de extinção, foi resgatado nesta quarta-feira (24) na Vila São José, localizada no município de Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó. A operação foi possível graças à articulação entre órgãos públicos, organizações da sociedade civil e moradores da região.

O animal foi inicialmente encontrado por comunitários locais, que imediatamente acionaram a Prefeitura de Soure e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio). Diante da urgência do caso, o Instituto Bicho D’água foi mobilizado para fornecer orientação técnica e indicar os primeiros cuidados necessários, incluindo a formulação de uma dieta emergencial para estabilizar o filhote.

No mesmo dia, o peixe-boi foi transportado por via fluvial até o município de Cachoeira do Arari, em uma operação que contou com apoio logístico da Polícia Militar. Durante todo o percurso, foram adotados protocolos de segurança e bem-estar animal, minimizando o estresse do filhote.

Na manhã de quinta-feira (25), equipes do Instituto Bicho D’água e do Escritório Regional do Marajó Oriental do Ideflor-Bio chegaram a Cachoeira do Arari para recolher o animal. O filhote será levado à Base de Estabilização de Fauna do Instituto Bicho D’água, onde passará por avaliação clínica e cuidados iniciais. Em seguida, será transferido para o centro de reabilitação em Castanhal, no nordeste do Pará.

O animal será incorporado ao Programa de Conservação do Peixe-Boi-da-Amazônia, uma iniciativa desenvolvida pelo Instituto Bicho D’água em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Lá, receberá acompanhamento veterinário, alimentação controlada e suporte especializado até atingir condições de retornar ao seu habitat natural.

Para Osiane Barbosa, gerente do Escritório Regional do Marajó Oriental do Ideflor-Bio, o resgate evidencia a força do trabalho coletivo. “Esse resgate é resultado direto da confiança entre as comunidades ribeirinhas e os órgãos ambientais. Cada elo da rede atuou com compromisso e rapidez, mostrando que a conservação é possível quando há diálogo, ciência e envolvimento comunitário”, afirmou.

A ação reforça a importância da vigilância ambiental e da cooperação entre sociedade e autoridades para preservar espécies ameaçadas. O peixe-boi-da-Amazônia figura na lista de animais em risco de extinção do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e sua preservação é fundamental para o equilíbrio da biodiversidade amazônica.

Foto: Agência Pará