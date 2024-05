Passarinho-PE ganha título Norte-Nordeste de Polo Aquático em Belém

O polo aquático, mesmo sendo uma modalidade esportiva conhecida desde início do século XVIII, tem pouca visibilidade no Estado do Pará. Na capital, Belém, apenas o Clube do Remo possui equipe. No final de semana Belém foi sede do Torneio Norte-Nordeste- Troféu Dani Barbalho – classificatório para Liga Especial, com participação de equipes dos Estados de Pernambuco, Bahia e Amazonas.

Os jogos foram realizados no parque aquático da UEPA, no Campus III, sob a chancela da CBDA e a organização da FPDA.

Passarinho, de Pernambuco, foi o time campeão após uma renhida disputa contra Polo Salvado-BA, com o placar de 10 a 9. Os pernambucanos realizaram quatros jogos. Três vitórias e uma derrota, Esta para o Clube do Remo fase classificatória.

Na disputa do terceiro lugar, o Clube do Remo não conseguiu se impor diante do Amazonense-AM e foi derrotado pelo placar de 9 a 7. “Erramos muitas jogadas de ataque, ainda desperdiçamos duas penalidades, sem contar as bolas nas traves. Foi um jogo muito adverso para nós”, comentou Paulo Pimenta, do Clube do Remo.

Na fase de grupos, os azulinos ganharam fácil dos barés: 10 a 8. Mas, valendo troféu, sucumbiram.

O presidente da FPDA, Mauro Freitas e mais o representante da CBDA, comandaram a solenidade de premiação.

Jean Galvão, goleiro do Polo Salvador, foi escolhido o melhor atleta do torneio. Foi o menos vazado.

Laercio Lucena, diretor do desporto aquático do Clube do Remo recebeu medalhas pelo quarto lugar.

A próxima etapa da competição será em Recife-PE, no mês de novembro. O Clube do Remo garantiu presença.

O atleta Nivaldo, 37 anos, joga polo desde os 14, definiu a conquista do Passarinho como ‘união de força’ do grupo. “ A gente veio para Belém incompleto, porém, conseguimos mostrar bom serviço nos jogos e o título foi consequência do bom trabalho”, comentou.

BRASILEIRO

Mauro Freitas anunciou aos presentes que no ano de 2025, no mês de novembro, Belém, como sede do Campeonato Brasileiro da Divisão Especial. O Clube do Remo representará o Estado na competição nacional.

Reportagem e imagens: Braz Chucre/Ronabar