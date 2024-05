Base Aérea de Canoas recebe 1º voo comercial após enchentes que paralisaram o RS

O primeiro pouso de um avião comercial na Base Aérea de Canoas (Baco) ocorreu na manhã desta segunda-feira, 27, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB). O espaço é usado como alternativa após o Aeroporto Internacional Salgado Filho ter a estrutura comprometida devido às enchentes no estado gaúcho. O voo em questão era da Latam Airlines.

A aeronave da companhia aérea Latam Airlines decolou por volta das 6h20 do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e pousou às 8h04 na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul.

Ao todo, o voo LA9210 tinha 173 passageiros, de acordo com nota da Latam Airlines. A companhia aérea também decidiu programar 282 voos extras para atender o estado durante junho

A Baco é um dos nove aeródromos escolhidos pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) para receber parte dos voos que operavam no principal aeroporto da capital gaúcha, que segue fechado desde 6 de maio. Não há previsão para a reabertura.

Fonte e imagem: Divulgação/FAB