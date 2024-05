Paysandu vacila na Curuzu e empata em 0 a 0 com o Avaí, em jogo válido pela Segundona

O Paysandu recebeu o Avaí, de Santa Catarina, na noite desta sexta-feira, 03, pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, e deixou escapar mais uma vez a chance de conquistar três pontos na competição. A equipe terminou por decepcionar a sua torcida que compareceu em peso no estádio.

Nesta sexta, o Papão tinha tudo para vencer. Não deu certo, o futebol da equipe foi aquém do que era esperado. Com o resultado, o Bicola segue na 13ª colocação, com apenas dois pontos conquistados. Já o Avaí, segue na zona de rebaixamento, na 18ª, sem nada conquistado até então.

Agora, o Papão tentará se reerguer jogando no próximo dia 12, em São Paulo, contra o Mirassol.

No primeiro tempo o Paysandu chegou disposto no gramado, fazendo pressão contra os catarinenses e chegando a assustar, porém, as finalizações não aconteciam.

Já no segundo tempo, a equipe bicolor cometeu mais um vacilo e acabou ficando com apenas dez jogadores no gramado, já que Quintana foi expulso. Final do jogo, 0 a 0.

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu