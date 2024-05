Claudionor Moreira larga na frente na corrida eleitoral em Capanema

O Instituto Doxa publica sua primeira pesquisa oficial registrada no T.R.E sobre a corrida eleitoral no município de Capanema, no nordeste do Estado. Nesse município, o prefeito Chico Neto (MDB), já foi reeleito. Agora vai tentar fazer seu sucessor, indicando o ex-prefeito, Alexandre Buchacra (MDB). A pesquisa mostra um cenário bastante competitivo entre Alexandre e o atual vice-prefeito, Claudionor Moreira (PP). Claudionor (PP) aparece nessa primeira pesquisa à frente com 26,6% das intenções de voto. Buchacra (MDB) vem em segundo lugar com 17,4%.

A pesquisa está registrada no T.R.E sob o nº PA-06220/2024; e foi realizada no período de 27 a 30 de abril de 2024 em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural. A amostra foi de 400 eleitores, tendo uma margem de erro de 4.9% para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa.

ESPONTÂNEA

Na questão espontânea, em que não se mostra os nomes de pré-candidatos, a pesquisa detectou que, ainda, é grande o número de eleitores flutuantes, isto é, que não sabem em quem votar ou que pretendem anular o voto. Esses eleitores flutuantes chegam a somar 63,7%. Os nomes que aparecem são: Claudionor Moreira (PP) em primeiro lugar que vem com 12,8%; depois Alexandre Buchacra (MDB) com 9,5%; Dr. Jair Neves (UB) é o terceiro colocado, aparecendo com 4,9%. O ex-deputado federal, Dr. Eduardo Costa (PSD) vem com 2,6%. Marcelo Pierre (Republicano) aparece com 2,3%; Dr. José Emídio, 1,7%; Chico Neto, 1,1%; Rui da Princesa, 1,1% e Carlos Emídio, 0,3%.

ESTIMULADA

Quando se estimula os nomes dos pré-candidatos, o vice-prefeito, Claudionor Moreira (PP) sobe para 26,6%; o ex-prefeito Alexandre Buchacra (MDB) vai para 17,4%. Na terceira colocação aparece Marcelo Pierre, 5,6%, seguido por Eduardo Costa (PSD), 5,4%. Dr. Jair Neves (UB) vem com 4,7% de intenções de voto e Jair da Princesa ocupa o último lugar com 4,3%. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 36,0%.

REJEIÇÃO

Quando se trata de rejeição, a pesquisa mostra maior rejeição para Alexandre Buchacra (MDB) que aparece com 28,8%. Claudionor Moreira (PP) vem com rejeição de 12,0%. Dr. Jair Neves (UB)é rejeitado por 9,7% dos eleitores de Capanema; Dr. Eduardo Costa (PSD) aparece com rejeição de 8,3%. Rui da Princesa, 7,1%. Marcelo Pierre (Republicano) é o menos rejeitado com 4,0%. Os que não rejeitam nenhum dos pré candidatos e não se manifestaram somam 30,1%.

APROVAÇÃO/DESAPROVAÇÃO

Doxa também avaliou a aprovação ou desaprovação dos governos Helder e Lula. 79,1% dos eleitores de CAPANEMA estão aprovando o governo de Helder; enquanto 13,4% desaprovam. Já o governo de Lula está sendo aprovado por 64,3% dos eleitores do município e sua desaprovação chega a 30,3%.

Imagem: Divulgação/DOXA