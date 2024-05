Paysandu vence segunda regata e caminha firme ao hexacampeonato

O Paysandu venceu com folga a segunda regata do campeonato paraense de remo realizada ontem, domingo, 19, na baía do Guajará, com chegada na Estação das Docas.

Das dez provas disputadas, o Paysandu foi primeiro lugar em oito. O Clube do Remo foi o vencedor de uma prova e a Associação Guajará de outra.

A equipe bicolor disparou na pontuação, agora são 74 pontos conquistados entre a primeira e a segunda regata. O Clube do Remo é o segundo colocado com 26 pontos. Associação Guajará com 15. A Tuna Luso tem apenas dois pontos.

O Paysandu ainda venceu a prova do Oito Gigante Misto de solidariedade aos clubes e atletas do Rio Grande do Sul.

No programa da regata aconteceu uma apresentação do remador autista Davi Toda, 17 anos, da Tuna.

A terceira regata está marcada para 30 de junho. O campeonato está dividido em quatro regatas. A última será no mês de setembro.



HONRARIA

A presidentE da Confederação Brasileira de Remo [CBF], Magali Moreira, e ainda o técnico da seleção brasileira, o argentino Guillermo Pfaab [Poncho], participaram das entregas de premiação.

Magali entregou o troféu de vencedor da regata ao diretor do Paysandu, Antônio Couceiro.

Poncho fez entrega do troféu de segundo lugar a Cláudio Gonçalves. Já Luciel Caxiado, ex-presidente da Fepar, procedeu à entrega do troféu de 3º lugar a representante da Associação Guajará. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação