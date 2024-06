Acessibilidade: Equatorial Pará oferece espaço + Inclusão para os arrastões do Arraial do Pavulagem

Com 20 vagas, o local, na Praça Waldemar Henrique, será destinado às pessoas com transtorno do espectro autista e com deficiência (PCD). O Cadastro está disponível nas redes sociais da Equatorial Pará.

Os Arrastões do Arraial do Pavulagem 2024, que têm como tema “Arraial do saber”, começam neste domingo, 16. Para acompanhar os shows, ao final do percurso dos brincantes, na praça Waldemar Henrique, haverá o espaço + Inclusão da Equatorial Pará, patrocinadora do evento, que oferecerá 20 vagas no local adaptado durante os quatro domingos da festividade que serão 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho.

As vagas do espaço + Inclusão serão destinadas às pessoas com transtorno do espectro autista e com deficiência (PCD) . O local oferece 20 vagas para o público desfrutar da programação com conforto em instalações adaptadas, além de contar com atendimento e auxílio exclusivo de assistentes sociais. Cada inscrito tem direito a um acompanhante.

Para garantir o acesso ao local para o primeiro Arrastão, a pessoa deve se cadastrar no link que está disponível na bio do Instagram da Equatorial Pará, a partir desta quinta-feira, 13. Nele, serão requeridos os dados pessoais e a carteira PCD ou Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista do solicitante. O cadastro gerará uma confirmação de inscrição. No dia do evento deve ser apresentado qualquer documento com foto do participante.

Para Michelle Miranda, analista de sustentabilidade da Equatorial Pará, esta é uma oportunidade de difundir e democratizar a cultura para todos os públicos.

“Sabemos da importância da cultura e, por isso, poder incluir as pessoas, de acordo com as suas necessidades, é importante. Nosso objetivo é proporcionar acesso igualitário à festividade”, finaliza Michelle.

Serviço:

Espaço + Inclusão no arrastão do Arraial do Pavulagem

Onde: praça Waldemar Henrique

Quando: 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho

Inscrições: link na bio do Instagram da Equatorial Pará: https://www.instagram.com/equatorial.pa?igsh=ZWljbThjcnZzcWR0