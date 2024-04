Em algum lugar, no Estado do Pará, estão tirando minério de manganês que está sendo levado para o porto de Itaqui, no Maranhão, com notas fiscais no nome de uma mineradora que nada está produzindo em Vila Capistrano de Abreu, no município de Marabá, no sudeste paraense. O caso já está sob investigações. Antes, o minério deixava Marabá pelo porto local, mas estratégia mudou e, agora, vai embora via Vila do Conde. O fato já foi denunciando em ampla reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ.