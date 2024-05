Programa em motel no Guamá termina com uma pessoa morta

Uma mulher identificada como Silvana Cristina Negrão morreu na tarde do sábado, 18, no interior de um apartamento de motel localizado no bairro do Guamá, em Belém. Ela e um homem chegaram no local para um programa e, de repente, foi dado o alarme. A mulher havia passado mal e veio a falecer sobre a cama.

O parceiro de Silvana não fugiu. Ele disse que ela teve um mal súbito e acompanhou policiais militares acionados pela direção do estabelecimento até a Seccional Urbana do Guamá, onde ele prestou depoimento e foi posto em liberdade.

As investigações iniciais dão conta de que o homem deu a versão de que tudo transcorria normalmente quando Silvana disse que estava se sentindo mal. Não demorou muito e ela veio a óbito.

Peritos criminais estiveram no motel para os primeiros levantamentos. O corpo de Silvana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves. O laudo irá atestar a causa da morte da mulher. Mesmo assim, um inquérito já foi instaurado pela polícia para apurar as circunstâncias da situação.

O estabelecimento, inicialmente, está fechado.

