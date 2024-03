Pedrão renuncia ao cargo de presidente do Pará Clube durante assembleia geral

Aconteceu o esperado pelos associados do Pará Clube com a renúncia do presidente Pedro Corrêa (Pedrão). Os motivos foram a não aprovação das contas pelo Conselho Fiscal, presidido pelo associado José de Nazaré Coutinho. A renúncia aconteceu em reunião da Assembleia Geral, à frente do próprio presidente, Evaristo Resende, que apresentou a carta renúncia de Pedro Corrêa, logo homologada por maioria na Assembleia GERAL.

Em seguida, houve a votação para a escolha da Comissão Administrativa que comandará o destino do clube da Travessa Lomas Valentinas durante o período de 90 dias.

OS três associados mais votados para comandar a direção da Comissão Administrativa foram Villar Júnior (Presidente), Allan Nascimento e Cristiano Gomes. Após a conclusão dos três meses da Comissão Administrativa, será marcada uma eleição para ocupar os cargos vagos na diretoria executiva.

O presidente da Comissão Administrativa, advogado Villar Júnior, deu a largada pela Reestruturação do clube em diversos setores. Disse que vai trabalhar primeiramente em trazer os associados de volta ao clube realizando promoções de forma progressista. E também vai moralizar o acesso das pessoas no clube e fazer o básico que é a excelência no atendimento de bar e restaurante.

Outro setor que precisa ser resgatado mais rápido possível é a parte esportiva, pois, na temporada, não houve campeonatos internos, o que revoltou todos associados praticantes do futebol pelada. Villar diz pretender ainda atender também os associados praticantes das modalidades de tênis de mesa, judô, tênis de quadra e outras modalidades esportivas.

APOIO DOS ASSOCIADOS

Segundo Villar Júnior, ele precisa contar com apoio maciço dos associados e simpatizantes do clube da Lomas Valentinas para poder colocar novamente o clube em destaque nos setores de esportes, social e cultural. Planos importantes serão executados objetivando soerguer o clube a nível local como nacional, disputando eventos esportivos interestaduais promovidos pelas Confederações Brasileiras.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar