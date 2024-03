Luto na arte musical: morre, aos 69 anos, o cantor Magno, autor de ‘Amor Amor’

Morreu na manhã de ontem, sábado, 30, o cantor Magno, famoso pela música “Amor Amor”, um hit dos anos 80 e cantado pelos paraenses até os dias de hoje. Magno, que estava com 69 anos, estava internado em um hospital de Fortaleza, no Ceará, desde janeiro, por conta de um AVC.

O cantor nasceu no Rio Grande do Norte e fez carreira no estado do Pará.

Magno costumava relembrar que o sucesso “Amor Amor”contou com a ajuda de Rômulo Maiorana, fundador do Grupo Liberal, que recebeu o cantor quando veio pela primeira vez ao Estado do Pará.

Foram 40 anos de carreira, com o lançamento de muitas canções românticas no ritmo do Brega.

A cantora Lia Sophia, que regravou o sucesso, escreveu nas redes sociais: “Muito obrigada grande Magno por suas canções que marcaram a minha infância e de tanta gente. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

Imagem: Reprodução