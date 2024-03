Peixe fresco para a Semana Santa: confira os pontos da Feira do Pescado 2024

Nos dias 27 e 28 de março (quarta e quinta-feira Santa), acontecerá a Feira do Pescado 2024. Será dois dias de feiras com uma variedade de peixes frescos e deliciosos para compor a mesa da Semana Santa.

O evento acontecerá nos seguintes locais:

Estacionamento do prédio da Fundação do Estado do Pará (Centur)

Aldeia Amazônica

Usina da Paz do Guamá

Usina da Paz do Bengui

Em Ananindeua, a feira será realizada na Usina da Paz do Icuí-Guajará.

Mais de 50 municípios do Pará como Castanhal, Vigia, Curralinho, Paragominas, Cametá, Marituba, entre outros.

A programação incluirá também venda de produtos filetados. Entre as espécies estão gó, pescada amarela, douradinha, salmão, bacalhau saithe e filhote. Também serão comercializados camarão-rosa e cinza, bolinho de bacalhau e caranguejo.

A Feira do Pescado é uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), que conta com a adesão das prefeituras municipais e organizações sociais.

Foto Reprodução: Ag.Pará