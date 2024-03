Música nos Museus: Grupo Clássica Trio se apresenta nesta quarta-feira (27)

O Grupo Clássica Trio, composto pelos paraenses Ana Maria Adade e Marcos Cohen e o paraibano José Medeiros, irá se apresentar nesta quarta-feira (27), será um recital especial, com inicio a partir das 20h, na Igreja de Santo Alexandre. A apresentação reunirá obras de Astor Piazzolla, Robert Schumann, Luiz Pardal, André Bloch e Paul Gilson. A entrada será gratuita.

A iniciativa é do Governo do Pará, através da Fundação Carlos Gomes e do Instituto Estadual Carlos Gomes, o projeto musical acontece em parceria com o Sistema Integrado de Museus e Memorais (SIMM), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A iniciativa oportuniza aos professores e alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) a experiência de tocar em museus e espaços culturais tradicionais em Belém, e também contribui para a formação de plateia.

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará