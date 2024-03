Espaço São José Liberto: confira o horário de visitação na Semana Santa

Nesta Sexta-feira (29), e no domingo de Páscoa (31), o espaço São José Liberto (ESJL) não abrirá segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). Mas no sábado (30), o ESJL estará funcionando das 10h às 18h.

O Espaço São José Liberto na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém, é uma referencia cultural, turística e patrimonial arquitetônica da cidade.

Entre as atrações, destaque para o Jardim da Liberdade (com gemas minerais), a Capela São José (com o Cristo suspenso), o anfiteatro Coliseu das Artes (para apresentações culturais), a Casa do Artesão, com a venda de artesanatos regionais, Espaço Gourmet, lojas de venda de joias do Programa Polo Joalheiro do Pará, e a Sala Cinzeiro (memorial da época em que o espaço abrigou o Presídio São José).

Confira os horários:

O Espaço São José Liberto fecha toda segunda-feira para os devidos serviços de manutenção.

O horário de funcionamento do ESJL é de terça-feira a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos e feriados, das 10h às 14h.

Foto: Reprodução Ag. Pará