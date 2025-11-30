domingo, novembro 30, 2025
Pesquisa Doxa mostra manutenção da liderança de Pr. Jaime Pires na disputa pela presidência da Comieadepa

A segunda pesquisa Doxa sobre a eleição para a presidência da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Assembleia de Deus no Estado do Pará – COMIEADEPA aponta que o pastor Jaime Pires segue na dianteira da disputa. Segundo o levantamento, realizado entre 27 e 28 de novembro, ele aparece com 52,1% das intenções de voto dos pastores aptos a participar do pleito.

O pastor Océlio Nauar soma 44,7% das preferências, criando uma diferença de 7,4 pontos percentuais entre os dois principais concorrentes. Outros 3,2% afirmaram estar indecisos ou pretendem anular o voto.

A eleição está marcada para o dia 2 de dezembro e deve mobilizar mais de 2.500 pastores filiados à convenção. O resultado definirá quem assumirá a direção da Convenção pelos próximos anos.

METODOLOGIA

A pesquisa foi feita por telefone e contou com 470 entrevistas junto a pastores votantes.

RESULTADO DA PESQUISA:

* 52,1% — Pr. Jaime Pires

* 44,7% — Pr. Océlio Nauar

* 3,2% — Indecisos ou pretendem anular

Fonte: Pesquisa Doxa

