Ex-jogadores do Remo promoveram reencontro festivo no Pará Clube

Ex-atletas que marcaram época no Clube do Remo se reencontraram na manhã deste sábado, 29, na sede campestre do Pará Clube, para uma programação especial de confraternização. O evento, organizado pelo ex-jogador Paulo de Tarso, celebra décadas de história azulina e reúne ídolos que protagonizaram grandes conquistas desde a década de 1970.

A programação começou 10h, com uma partida amistosa entre nomes consagrados convidados pela coordenação do evento. Compareceram Jorginho Macapá, Edgar, Ney Sorvetão, Mesquita, Ageu, Edil, Cleberton, Nildo, Zezinho Macapá, Mego, Aderson, Amaral, Castor, entre outros atletas que marcaram gerações do “Fenômeno Azul do Norte”.

O encontro também contou com homenagens e momentos de lembranças que remetem aos títulos e às campanhas históricas do Remo ao longo das últimas décadas. A cerimônia foi conduzida pelo radialista e jornalista Edson Matoso, responsável por anunciar as atrações e celebrar os ex-craques azulinos.

A confraternização teve, ainda, a presença do governador Helder Barbalho, que foi convidado para participar da partida festiva. Após o encerramento das atividades esportivas, os atletas participaram de um almoço especial, em clima de celebração e reencontros.

O evento reforça o vínculo emocional entre os ex-jogadores e o clube, reunindo histórias, amizades e memórias que seguem vivas no coração da torcida remista.

Por Nonato Batista/Foto: Divulgação

