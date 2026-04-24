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ENTRETENIMENTO

Vídeo: O “Day After” de Tadeu Schmidt; Apresentador desabafa sobre cansaço após o BBB26

A adrenalina do jogo finalmente baixou, e o corpo cobrou a conta. Nesta quinta-feira (23), Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para compartilhar um momento de vulnerabilidade com os seguidores. Após o encerramento oficial do BBB 26, que coroou seu vencedor na última terça-feira (21), o apresentador revelou estar sentindo o peso da maratona de mais de cem dias de programa.

Hoje marcou o primeiro dia da agenda de Tadeu sem nenhum compromisso oficial ligado ao reality, e o silêncio parece ter trazido à tona toda a exaustão acumulada.

A Reação do Corpo

Em um vídeo sincero, o jornalista se mostrou impressionado com a forma como a mente consegue sustentar o físico durante o período de trabalho intenso, mas que, ao parar, o cansaço domina.

“Gente, é impressionante como é o corpo da gente, né? Eu estou sentindo agora um cansaço que eu não senti em nenhum momento desses cento e poucos dias de BBB”, desabafou Tadeu.

Missão Cumprida

À frente de sua terceira edição do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt consolidou seu estilo empático e técnico na condução do programa. No entanto, o ritmo de transmissões ao vivo diárias, madrugadas em claro e a responsabilidade de mediar os conflitos da casa mais vigiada do país exigem um preparo que vai além do profissional.

O relato de Tadeu gerou uma onda de apoio de fãs e ex-participantes, que parabenizaram o apresentador pela entrega total ao projeto. Agora, o plano do jornalista é simples e merecido: descanso absoluto antes de retomar sua rotina habitual na Globo.

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