Vídeo: Chaiany e Blogueirinha brincam com semelhança física em evento

O multiverso das sósias finalmente colidiu! A ex-BBB Chaiany e a apresentadora Blogueirinha protagonizaram um dos momentos mais divertidos das redes sociais recentemente. Frequentemente comparadas pelos internautas devido à semelhança física, as duas se encontraram em um evento e não perderam a oportunidade de brincar com a situação.

Com o humor lá no alto, Chai não conteve a empolgação ao registrar o momento ao lado da “parenta” distante.

“Mãe e Filha?”

A brasiliense abriu o jogo e já chegou apresentando Blogueirinha de um jeito inusitado para seus seguidores:

“Gente, olha a minha mãe! Nós somos mãe e filha, e ela vai me ensinar tudo”, disparou Chaiany.

Fiel ao seu personagem ácido e icônico, Blogueirinha não perdeu o tempo da piada e rebateu imediatamente: “Para de ser doida!”, arrancando risadas de quem acompanhava o encontro.

A Passagem da Coroa

Mas a brincadeira não parou por aí. Para selar a “união familiar”, Blogueirinha fez uma performance digna de sucessão real e passou uma coroa fictícia de “nova blogueira” para a ex-sister. A apresentadora reforçou que, de agora em diante, assumirá o papel de mentora, prometendo ensinar todos os truques do mundo digital para a sua “herdeira” de aparência.

O encontro rapidamente viralizou, com fãs comentando que a semelhança é realmente impressionante e que essa “collab” de milhões era tudo o que a internet precisava.