sexta-feira, abril 24, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Chaiany e Blogueirinha brincam com semelhança física em evento

O multiverso das sósias finalmente colidiu! A ex-BBB Chaiany e a apresentadora Blogueirinha protagonizaram um dos momentos mais divertidos das redes sociais recentemente. Frequentemente comparadas pelos internautas devido à semelhança física, as duas se encontraram em um evento e não perderam a oportunidade de brincar com a situação.

Com o humor lá no alto, Chai não conteve a empolgação ao registrar o momento ao lado da “parenta” distante.

“Mãe e Filha?”

A brasiliense abriu o jogo e já chegou apresentando Blogueirinha de um jeito inusitado para seus seguidores:

“Gente, olha a minha mãe! Nós somos mãe e filha, e ela vai me ensinar tudo”, disparou Chaiany.

Fiel ao seu personagem ácido e icônico, Blogueirinha não perdeu o tempo da piada e rebateu imediatamente: “Para de ser doida!”, arrancando risadas de quem acompanhava o encontro.

A Passagem da Coroa

Mas a brincadeira não parou por aí. Para selar a “união familiar”, Blogueirinha fez uma performance digna de sucessão real e passou uma coroa fictícia de “nova blogueira” para a ex-sister. A apresentadora reforçou que, de agora em diante, assumirá o papel de mentora, prometendo ensinar todos os truques do mundo digital para a sua “herdeira” de aparência.

O encontro rapidamente viralizou, com fãs comentando que a semelhança é realmente impressionante e que essa “collab” de milhões era tudo o que a internet precisava.

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: O “Day After” de Tadeu Schmidt; Apresentador desabafa sobre cansaço após o BBB26
Próximo artigo
Vídeo: Boninho rebate pergunta de jornalista durante coletiva de “A Casa do Patrão”

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315