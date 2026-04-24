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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Vitalidade aos 68; Xororó impressiona web com rotina de treinos pesada

Quem vê a voz impecável de Xororó nos palcos talvez não imagine o esforço necessário para manter o fôlego lá no alto. Aos 68 anos, o sertanejo deixou os seguidores de queixo caído ao compartilhar os detalhes de sua preparação física, provando que a “juventude” do artista vai muito além da genética.

Ao lado de sua personal trainer, o cantor mostrou que encara uma sequência de exercícios que exige força e resistência, mantendo uma disciplina que muitos jovens invejariam.

O Segredo da “Galopeira”

Com o bom humor de sempre, Xororó revelou que o preparo físico é o grande aliado da sua performance vocal. Ele brincou com uma das músicas mais desafiadoras de seu repertório para explicar a importância de estar em dia com a saúde:

“Vocês pensam que é fácil cantar Galopeira? 25 anos [treinando], três vezes por semana e mais duas de aeróbica”, disparou o artista.

Disciplina de Ferro

A rotina revelada pelo cantor não é para amadores. Manter o ritmo de cinco dias de atividade física por semana (três de musculação e dois de aeróbico) há mais de duas décadas explica como ele e o irmão, Chitãozinho, seguem entregando shows de alta energia por todo o Brasil.

O vídeo serviu de inspiração para os fãs, que lotaram os comentários com elogios à vitalidade e ao foco do cantor. Afinal, para sustentar aquelas notas agudas e o fôlego interminável da canção mais famosa do gênero, o pulmão precisa estar tão forte quanto os músculos.

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