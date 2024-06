PF deflagra operação de combate ao abuso sexual infantil em Belém

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, sexta-feira, 14, a operação “DIASTROFÍ” na cidade de Belém para combater os crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil através de plataformas digitais na internet. No cumprimento do mandado, expedido pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém, os policiais encontraram no aparelho celular do investigado os arquivos ilícitos que eram armazenados e compartilhados.

O investigado participava de conversas com outros usuários através de aplicativos de mensageria, por onde compartilhava o conteúdo ilícito. Foram apreendidos um notebook e um aparelho de telefone celular, que irão passar por perícia técnica para extração do conteúdo.

A operação foi denominada “DIASTROFI”, que significa perversão em Grego, em alusão ao nome de usuário utilizado pelo investigado em suas redes sociais.

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser descobertos no decurso das investigações.

Imagem: Ascom/SRPF/Belém