Estado repassa mais R$ 6 milhões à rede de ensino com o Programa Dinheiro na Escola Paraense

O compromisso em proporcionar autonomia às escolas da rede pública estadual de ensino continua sendo prioridade do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Na sexta-feira (14), houve mais um repasse do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep) – R$ 6.366.804,35 -, destinados às escolas para investimentos em diversas ações, garantindo condições essenciais ao avanço da aprendizagem. Só no primeiro semestre de 2024, a Seduc já repassou mais de R$ 62 milhões às unidades de ensino estaduais.

“Continuamos avançando com a descentralização de recursos e autonomia, para que nossas escolas estaduais tenham condições de fazer a diferença na ponta, com celeridade. Neste ano já foram mais de R$ 62 milhões para melhoria do espaço escolar na totalidade, além de propiciar a complementação da merenda dos estudantes atendidos pela rede estadual de ensino. Esse é um programa fundamental, que possibilita a transformação das nossas escolas. Vamos seguir investindo fortemente, sempre contando com a experiência e parceria dos nossos gestores e comunidade escolar como um todo”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

Entre as escolas contempladas está a “São Felipe”, no município de Santarém, na Região de Integração Baixo Amazonas, oeste do Pará. Para a unidade foram destinados R$ 41.121,43 a serem investidos em kit de multimídia, climatização e reparos nas redes elétrica e hidráulica. Em 2023, a “São Felipe” recebeu R$ 36.001,16, investidos na construção de um muro, a fim de ampliar a segurança da comunidade escolar.

“O recurso veio para somar e deixar um direcionamento para aplicarmos onde mais precisávamos. Recebíamos antigamente o recurso do fundo rotativo, e era mínimo. Não dava para aplicar em grandes empreendimentos na escola. O muro era um grande problema, e estamos conseguindo resolver esse caso com o investimento do ano passado. Para esse segundo lote, iremos refrigerar as salas, comprar freezer para guardar os alimentos e organizar o sistema elétrico e hidráulico, além do kit multimídia”, informa Marinelza Galvão, diretora da Escola São Felipe.

Infraestrutura – Na Escola Deputado Américo Pereira Lima, no município de Juruti, também na região oeste, a gestão escolar recebeu R$ 117.513,81 somente neste segundo lote do Recurso Geral de 2024. Com o recurso, a unidade programou a manutenção da parte estrutural, compra de recursos tecnológicos para potencializar as aulas e da ampliação de projetos educacionais ambientais.

“Trabalhamos com ensino Fundamental e Médio. A nossa escola saiu na frente novamente com o Plano de Aplicação Financeira (PAF), onde vamos investir na melhoria da infraestrutura física, que envolve pintura e hidráulica, substituindo tubulações, além de instalação de grades nas janelas, e compra de equipamentos tecnológicos. Com relação à questão ambiental, o dinheiro já traz 5% a serem investidos na questão do meio ambiente e sustentabilidade. Iremos dar continuidade aos projetos, com a coleta seletiva e ampliação da nossa horta, o que vai possibilitar momentos de aprendizagem sólida e significativa”, conta a diretora Maria do Rosário Souza.

Alimentação – No início do ano, a Seduc fez o repasse para 192 escolas estaduais, no valor de quase 7 milhões, referente ao subprograma “Alimentação”. A iniciativa beneficia diretamente 119.469 estudantes em todo o vasto território paraense. Para que as escolas recebam os recursos enviados pela Seduc é imprescindível que o Conselho Escolar esteja formalmente regularizado, com as prestações de contas em dia.

O “Programa Dinheiro na Escola Paraense” é uma iniciativa que confere autonomia para o desenvolvimento de ações necessárias à rotina nas escolas. Com o projeto, a gestão e Conselho Escolar podem conduzir, com protagonismo, os investimentos nas necessidades específicas de cada realidade.

