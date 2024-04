PF prende tripulante de navio em Belém. Acusado tinha mandado de prisão em aberto.

Agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de prisão contra um foragido por latrocínio e tráfico de drogas, na tarde da quinta-feira passada (28/3), em Belém. Ele foi abordado em navio ancorado no Porto das Docas do Pará, em ação com apoio da Receita Federal e Guarda Portuária.

O acusado já havia sido preso, estava em regime semi-aberto e usava tornozeleira eletrônica. Estava em embarcação de transporte de gás natural, que veio de Manaus/AM e seguiria em navegação de cabotagem pelo nordeste do país.

Ao saber da chegada de uma pessoa com mandado de prisão em aberto, a Polícia Federal pediu apoio à Receita Federal, que levou a cadela farejadora para buscar drogas, mas nada ilegal foi encontrado no dormitório do alvo.

Natural do Estado do Rio de Janeiro, o preso trabalhava como tripulante do navio, que estava ancorado em frente de Belém. Capturado, foi encaminhado ao Sistema Prisional do Estado.

Imagem: Ascom/SRPF/PA