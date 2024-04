Simone Mendes alcança Top 10 do Spotify com “Dois Tristes”

Canção faz parte do projeto mais recente da cantora, “Cantando Sua História”, que se apresenta nesta sexta-feira (05) em São Paulo

Depois de todo sucesso de “Erro Gostoso”, que completou recentemente um ano no Top 50 do Spotify, a faixa “Dois Tristes”, do mais recente projeto de Simone Mendes, “Cantando Sua História”, entrou no Top 10 da plataforma, na 7° posição. A canção retrata um relacionamento onde as duas pessoas envolvidas estão descontentes com a relação.

Simone repete em “Cantando Sua História”, a parceria com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, que também esteve presente na produção musical do DVD anterior da cantora. Além de “Dois Tristes”, “Beleza Ignorante”, “Me Devorando”, e “Preguiça De Conhecer Gente Nova” compõem o álbum mais recente. A faixa “Beleza Ignorante”, também tem ganhado destaque no Instagram, viralizando com os usuários utilizando a canção para vídeos e fotos na plataforma. A música está em alta na plataforma, ultrapassando 42 mil menções.

A cantora retorna para a capital paulista nesta sexta-feira (05), quando se apresenta no Villa Country, com os grandes sucessos da carreira solo, e canções do novo projeto em um show que promete agitar a noite.

Sinônimo de popularidade, Simone também é uma das artistas mais queridas do Brasil, e figura entre as cantoras nacionais com maior quantidade de seguidores no Instagram, superando a marca de 38,5 milhões de fãs na plataforma.