Whindersson Nunes retorna aos palcos em São Paulo

Humorista se apresenta durante duas semanas no Clube do Minhoca, tradicional casa de humor de São Paulo

Whindersson Nunes está de volta aos palcos. O humorista começou nesta segunda-feira (01), uma maratona de apresentações no Clube do Minhoca, tradicional casa de humor na capital paulista, que segue até o dia 15 deste mês, sem interrupções, e leva o nome de “Whindersson em: Efeito Borboleta”. Todos os shows contam com ingressos esgotados.

As apresentações de Whindersson acontecem em dois horários: às 20h e às 22:30. Conhecido pela versatilidade para transitar entre os diferentes segmentos, como a música, o esporte, e mais recentemente a animação, em parceria com Rafaella Tuma “Whindersson Verso”, o artista é especialista em cativar o público e arrancar gargalhadas.

Com quase 60 milhões de seguidores no Instagram e 44 milhões de inscritos no Youtube, Nunes é uma das figuras mais importantes da internet brasileira, servindo de inspiração e influência para milhões.