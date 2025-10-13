Pix Automático entra em operação nesta segunda-feira 13: entenda o que muda

A partir desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, entra em vigor o Pix Automático, nova funcionalidade autorizada pelo Banco Central que permitirá ao usuário autorizar o pagamento de contas recorrentes de forma automática.

A ideia do Pix Automático é simplificar o pagamento de contas que se repetem todo mês como luz, água, internet, mensalidades escolares, academias etc. O usuário faz uma única autorização pelo app do banco e os pagamentos seguintes serão debitados automaticamente conforme regras estabelecidas.

Entre as opções que o usuário poderá definir estão:

um valor máximo por cobrança;

periodicidade (mensal, semanal etc.);

autorização para uso de crédito ou cheque especial se não houver saldo;

receber ou não notificações antes da cobrança automática ser executada.

Para quem e com que requisitos?

Pessoas físicas pagarão via Pix Automático sem custos.

Empresas e prestadores de serviço poderão aderir, mas estarão sujeitos a tarifas.

Para fins de segurança, apenas empresas que já existam há pelo menos seis meses poderão oferecer a cobrança via Pix Automático.

A funcionalidade pode ser ativada por meio de app bancário ou internet banking, sem burocracia aparente para o usuário.

O que muda na prática

Essa nova modalidade traz mais comodidade: você não precisará lembrar de fazer o pagamento a cada mês.

Diferente do débito automático tradicional, o Pix Automático permite transações entre bancos diferentes sem necessidade de convênios específicos.

As instituições financeiras terão até 1º de janeiro de 2026 para migrar contratos e autorizações de débito já existentes para essa nova modalidade.

O sistema mantém mecanismos de proteção contra cobranças indevidas. Caso haja erro ou fraude, o cliente pode acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

O cancelamento pode ser feito a qualquer momento pelo usuário. No entanto, cobranças agendadas para o mesmo dia de cancelamento ainda poderão ser processadas.

Imagem: Reprodução ND