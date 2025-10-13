Pinduca e Arraial do Pavulagem: Uma celebração de ícones na Vila do Círio Iluminado 2025

Gigantes da cultura paraense unem forças em noite histórica de shows gratuitos que marcam o pós-Círio na capital paraense.

Reunir em uma única noite o Rei do Carimbó, Pinduca, e um dos grupos mais representativos da cultura popular do Pará, o Arraial do Pavulagem, é o ponto alto da programação desta semana na Vila Círio Iluminado 2025. Patrocinado pela Equatorial Pará por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Pará, é um dos destaques neste período festivo da fé mariana. Os dois ícones se apresentam nesta terça-feira (14/10), prometendo shows que devem atrair grande público e valorizam a identidade regional.

A noite de shows é celebrada pelos próprios artistas como um momento histórico. Junior Soares, integrante do Arraial do Pavulagem, está na expectativa para a noite para a noite de apresentação.”A espera é sempre a melhor possível. Ainda estamos nesse clima de círio, com a alma repleta de emoção e realizações. O coração está transbordando de felicidade e agradecimento”, afirmou Júnior.

Ele ressaltou a importância da união entre os artistas: “Somos, nós, Arraial do Pavulagem e o Pinduca, digamos assim, dois ícones dessa cultura produzida na nossa região, nessa cultura ancestral. A gente se baseia muito nas músicas que fazem parte da nossa identidade musical e cultural. É sempre um prazer estar no mesmo palco que o Pinduca, uma figura que valoriza a nossa cultura”.

O Rei do Carimbó, Pinduca, também demonstrou otimismo em relação à presença do público e a qualidade da apresentação.”Eu acredito que vamos ter um público muito bom, vários romeiros estão na cidade, o pessoal está nessa restaca de Círio, vai comparecer lá conosco. Vamos ter um show muito bonito, Pinduca e sua banda, um show ultramoderno”, garantiu o mestre.

Sobre estar na mesma noite de apresentação do Arraial do Pavulagem, Pinduca enfatizou: “Que beleza! É cultura pura. Pinduca e Arraial do Pavulagem, ninguém segura”, celebrou.

Para Michelle Miranda, analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, vai ser uma noite inesquecível. “Ter Pinduca e Arraial do Pavulagem na mesma noite na Vila Círio Iluminado é uma celebração da identidade e da força da nossa cultura. São dois ícones que traduzem, em música, cores e alegria, a alma do nosso povo, um povo alegre”, explicou Michelle.

Serviço

Os shows serão nesta terça-feira, no palco da Vila Círio Iluminado 2025.

18h – Cia Amazônica de Dança

19h – Arraial do Pavulagem

20h30 – Gabriel Xavier

22h – Pinduca

23h – Eduardo du Norte