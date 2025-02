Pix por aproximação: entenda a nova forma de pagamento

Modalidade passa a ser obrigatória a partir desta Sexta-feira

A partir desta sexta-feira (28), as instituições financeiras deverão disponibilizar uma nova modalidade de transferência via Pix que não exige a digitação da senha bancária. O Pix por aproximação passa a ser obrigatório, mas, por enquanto, estará disponível apenas para dispositivos Android.

Com essa novidade, os clientes poderão realizar o pagamento aproximando o celular da maquininha de cartão, utilizando a tecnologia Near Field Communication (NFC). Nas compras online, o pagamento será realizado com um único clique, sem a necessidade de escanear o código QR ou usar a função Copiar e Colar do Pix. O processo será feito diretamente no site da loja.

O valor máximo para cada transação será de R$ 500, podendo o cliente ajustar esse limite, além de definir um teto diário para os pagamentos por aproximação.

Esse modelo de pagamento é similar ao utilizado com cartões de crédito e débito, que já têm ganhado popularidade no Brasil. Em setembro do ano passado, 65% das transações presenciais foram realizadas por aproximação, conforme dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Até o momento, o Pix por aproximação estava em fase de testes, com participação de bancos como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, além de fintechs como PicPay e C6, entre outros. Também 12 marcas de maquininhas firmaram parcerias com o Google para incluir a funcionalidade de pagamento por aproximação ao Pix.

Com a obrigatoriedade da implementação, todas as instituições financeiras vinculadas ao open finance, que compartilham dados entre si, terão que integrar o Pix por aproximação ao Google Pay, a única plataforma registrada no Banco Central (BC) como iniciadora de pagamentos. Como Apple Pay e Samsung Pay não estão cadastradas, a funcionalidade estará restrita aos dispositivos Android que utilizam o Google Pay. Bancos como Bradesco e Banco do Brasil já oferecem a tecnologia em seus aplicativos, e outros devem seguir o exemplo a partir desta sexta-feira.

Como ativar o celular e o Google Pay:

Ative a tecnologia NFC no seu celular acessando “Configurações” e, em seguida, “Conexões” ou “Dispositivos conectados”. Abra o aplicativo Google Wallet (Carteira do Google). Toque em “Adicionar à carteira”, localizado na parte inferior da tela. Selecione a opção “Cartão de pagamento”. Escolha a opção “Novo cartão de débito ou crédito”. Siga as instruções exibidas para concluir a configuração.

Como usar o Pix por aproximação com a carteira digital:

Com a conta bancária vinculada ao Google Pay, solicite o pagamento via Pix ao estabelecimento, desde que o terminal de pagamento suporte a tecnologia. Desbloqueie o celular e aproxime-o do Código QR exibido na maquininha. Confirme a transação na tela do celular. Complete a verificação de segurança do dispositivo (impressão digital, reconhecimento facial, senha ou chave de segurança). A transação será finalizada com sucesso.

Como usar o Pix por aproximação no aplicativo do banco:

Abra o aplicativo bancário e selecione a opção “Pix por aproximação”. Aproximar o celular do Código QR exibido na maquininha. Siga as instruções fornecidas no aplicativo. O procedimento pode variar de acordo com o banco. Por exemplo, no Banco do Brasil, para transações acima de R$ 200, será necessário inserir a senha bancária.

Foto e Referência: Simplifica e Agência Brasil