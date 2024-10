Polícia Civil deflagra operação ‘Paulo Vl’ e uma pessoa é presa em flagrante

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 2, durante a Operação “Paulo VI”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará. A operação busca reprimir organizações criminosas e combater o tráfico de entorpecentes na região de Paragominas, sudeste paraense.

O homem foi preso em flagrante durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal de Paragominas. Além da apreensão de entorpecentes, um telefone celular, considerado essencial para o andamento das investigações, também foi recolhido.

A operação foi coordenada pela Divisão de Narcóticos (DENARC) e pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Paragominas), com o apoio da Superintendência Regional de Paragominas. Ao todo, 20 policiais civis participaram da operação.

Conforme o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc, o trabalho conjunto entre as diferentes divisões da polícia foi essencial para o sucesso da operação. “Estamos determinados a desarticular as organizações criminosas que atuam em nossa região e trabalhamos com equipes integradas para o enfrentamento ao tráfico de drogas. A prisão em flagrante de hoje é um exemplo claro do nosso comprometimento com a segurança da população”, afirmou o delegado.

O suspeito foi conduzido à Seccional Urbana de Paragominas, onde teve o procedimento de flagrante lavrado e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam, e a polícia espera que o material apreendido contribua para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação